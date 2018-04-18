110 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

Selanik'ten 1900'lü yılların başında göç ederek Anadolu'ya yerleşen Rızvan ve Hatice çiftinin 1908 yılında dünyaya gelen kızları Münevver Sönmez, 1928 yılında Ahmet Sönmez ile evlendi. Sönmez çiftinin bu evlilikten 11 çocuğu dünyaya geldi. Ahmet Sönmez 1979 yılında 69 yaşında hayatını kaybetti. Bu süreçte Münevver Sönmez'in 11 çocuğunun yanı sıra 7 gelin, 4 damadı, 37 torunu, 71 torununun çocuğu ve 4 torununun torunu dünyaya geldi.

110 yaşındaki Münevver Sönmez'in çocuklarından 2'si, gelinlerinden ise 3'ü hayatını kaybetti. Sönmez'in en büyük oğlunun yaşasa bugün 90 yaşında olacağı öğrenildi.

110'uncu yaşına giren Münevver Sönmez, çoğu insanın göremeyeceği torununun torununu bile görme imkanı buldu. Torununun torunu, torunları ve çocukları ninelerine 110. yaş günü sürprizi hazırladı. Pasta yaptırıp üzerine "110, iyi ki doğdun" yazdıran Sönmez'in ailesi, doğum günü sürprizi yaptı.

Münevver Sönmez, hayatında ilk kez doğum günü kutladığını, çocuklarının bile doğum gününü hiç kutlamadığını belirterek, "Çok mutlu oldum böyle bir sürpriz yaptıkları için. İlk kez doğum günü kutluyorum. Ben 110 yaşıma girdim. Bunu ne bulursam yiyorum, ona borçluyum sanırım. Hala ayaktayım" dedi.



80 YAŞINDAKİ BASTONLU OĞLUNDAN GÜL SÜRPRİZİ

Münevver Sönmez'in hayattaki en yaşlı oğlu 80 yaşındaki Yakup Sönmez de annesine sürpriz yaptı. Doğum günü için gül alan Yakup Sönmez, bir elinde baston, bir elinde gül ile güçlükle yürüyerek annesinin doğum gününü kutladı. Münevver Sönmez oğluna sarılınca duygusal anlar yaşandı.



"SAYILARI AKLIMIZDA TUTAMIYORUZ, DEFTERE YAZDIK"

Damadı Ziya Bulut, kayınvalidesinin çok yaşlı olduğunu, kız kardeşinin de geçen yıl 102 yaşında öldüğünü belirterek, "Kayınvalidemin 11 çocuk, 7 damat, 4 gelini var. Torunlarını ise sayamıyorum. Bunun için deftere kim kimdir tek tek not aldım. Ancak oradan bakıp söyleyebiliyorum. Allah ona uzun ömür versin" dedi.

