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Tehlikeli serinlik

Kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan ın süs havuzlarındaki tehlikeli eğlenceleri erken başladı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Tehlikeli serinlik
Antalya'DA kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan ın, süs havuzlarındaki tehlikeli eğlenceleri erken başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Suriyeli çocukları da etkiledi. Kendilerinden büyük arabaları ile akşama kadar sokaklarda kağıt toplayan çocukların mola ve eğlence mekanı Kızılarık Mahallesi'ndeki belediyenin süs havuzu oldu.

UYARILARA HİÇ ALDIRIŞ ETMEDİLER
Yaşları 8 ile 12 arasında değişen 3 Suriyeli çocuk, süs havuzunda dakikalarca yüzdü. Zaman zaman havuz kenarında oyunlar oynayıp, suya balıklama atlayan çocuklar çevredekilere ve tehlikeye aldırmadan eğlendi. Çocukların havuz keyfi arabalarını alıp alandan uzaklaşmasıyla sona erdi.
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Tehlikeli serinlik
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