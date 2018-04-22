Citroën’de nisan fırsatı

Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën
modellerinde avantajlar Nisan ayında da devam ediyor. Citroën, 2017 model tüm binek ve ticari modeller için nisan ayında cazip faiz
ve takas fırsatları ile Antalya
Serka Otomotiv
'de sizleri bekliyor. ÖZEL İNDİRİMLER VAR
Serka Otomotiv'deki fırsatlar, 40 bin liraya 20 ay yüzde 0,79 faiz fırsatı ile başlayıp, Citroën, 2017 model C4 Cactus
araçlarda 2 bin, 2017 model C4 Picasso
ve Grand C4
Picasso araçlarda ise 4 bin lira takas fırsatı sunulması ile devam ediyor. C-Elysée, C3
Aircross ve C4 Cactus'de ise takas indirimine ek olarak 5 bin TL'ye, Berlingo modellerinde kobilere özel 10 bin lira indirim sağlanıyor. Citroën C3'ün sıra dışı tasarım dilinin yeni ürünü B segmenti hatchback C3, sektörde çığır açacak ilkler ve öncü teknolojilerle yollara çıktı. Citroën C3, Airbump teknolojili karoser yapısı, siyah renkli çamurlukları ve segmentinin en geniş tekerlek yuvalarıyla Crossover benzeri iddialı bir dış görünüme sahip. Kabinine adım atar atmaz hissedilen, titizlikle işlenmiş döşemeleri, ev konforundaki koltukları ve yüksek konumlu yatay kokpiti sayesinde C3, iç mekân ferahlığı anlamında segmentinde fark yaratıyor. ?SERKA OTOMOTİV ANTALYA'DA AÇILDI
C3, en son nesil, performanslı ve ekonomik PureTech
benzinli ve BlueHDi dizel motorlar ile birlikte sunuluyor. 1.2 litrelik PureTech 3 silindirli motor 82 HP
'lik güce sahipken 1.6 litrelik dizel BlueHDi motor 75 HP ve 100 HP'lik Stop & Start teknolojisine sahip iki versiyon ile satışa sunuluyor. Citroën C3 ayrıca 1.6 VTi 115 HP'lik motor ve yeni tam otomatik EAT6 şanzıman seçeneğine sahip. 2017 model Citroën C3'ün fiyatları 72 bin 700 liradan başlıyor.