Günaydın’ın adını kullanıyorlar

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Valiliği, muhtaçlara yardımda bulunulacağı gerekçesiyle vatandaşlardan para talebinde bulunan kişi ya da kişilere itibar edilmemesi ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine haber verilmesi uyarısında bulundu.Isparta'da son günlerde Valilik ve Vali Şehmus Günaydın'ın adını kullanarak, iş adamları ve vatandaşlardan yardım bahanesiyle para talebinde bulunan kişilere karşı bir uyarı açıklaması yayımlandı. Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, "Bir takım kötü niyetli kişilerin sayın valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım edileceği gerekçesi ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemelerini, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur" denildi. Isparta'da bir süre önce farklı ilçelerde 'Kaymakamlıktan geliyoruz' söylemleriyle dolandırıcılık girişimlerinde de bulunulmuştu.