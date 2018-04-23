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Sanayi esnafından davullu teşekkür

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Sanayi esnafından davullu teşekkür
Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, yıllardır çözüm bekleyen gecekondu sorununu çözerek, sanayi esnafının önünü açan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, davullu, zurnalı geldikleri belediye binasında teşekkür etti. Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk sanayi sitesi gelişimini engelleyen gecekondu sorununun çözüme kavuşturulmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Başkan Tütüncü ise gecekondulardaki hak sahiplerinin Baraj Mahallesi'ne taşınması işlemlerinin de tamamlandığını müjdeledi.
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Sanayi esnafından davullu teşekkür
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