En hayırlı şenlik

BU yıl 11'incisi düzenlenen InCity Çocuk Şenliği'nde Antalya
Yetim ve Yardıma Muhtaç Çocuklar Vakfı'ndan 80 çocuk renkli bir şenlik ile gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Ateş Sanat'ın kukla tiyatrosu ile başlayan etkinlikte çocuklar 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler' oyununu ilgiyle izledi ve oyun parkurunda eğlenceli yarışmalara imza attı. GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Animatörler eşliğinde dans eden çocuklar, organizasyon sonunda hep birlikte uçan balonları gökyüzüne bıraktı. AYÇOV'lu çocuklar organizasyona ev sahipliği yapan The Marmara
Hotel'in genel müdürü Agah Öcal'a da çiçek takdim etti. Incity Dergisi imtiyaz sahibi Güldal Siğinç, bu yıl 11'incisini düzenledikleri etkinlikte çocuklara destek veren tüm firma sahiplerine teşekkür etti.