Tesis yatırımı gençliği coşturdu

Son yıllarda kamu yatırımlarıyla büyük bir kabuk değişimi içinde olan Antalya
, spor tesisi alanında da adeta çağ atladı. Son 15 yılda 2 milyar liralık bütçe, Antalya
'da gençlik ve spor hizmetleri için ayrıldı. Antalya Gençlik ve Spor İl
Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu
, sadece son 5 yılda 336 milyon 428 bin liralık yatırım yapıldığının altını çizdi. DEV YATIRIMLAR YAPILDI
Yapılan yatırımlar arasında 33 bin kişilik stadyum ve 10 bin kişilik spor salonunun yanı sıra, 5 gençlik merkezi, 4 futbol sahası, 2 spor salonu olduğunu açıklayan Hacıcaferoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası alanına gelecek yıl olimpik jimnastik salonu da yapacaklarını duyurdu. Hacıcaferoğlu, tesisler ve imkanların artışıyla birlikte, gençlerin sporla buluşma oranının da arttığına dikkat çekti. GENÇLER İÇİN
Sadece fiziki yatırım yapmadıkları, amatör kulüplere ve okul sporlarına da destek verdikleri bilgisini paylaşan Hacıcaferoğlu, "Özellikle gençlik merkezleri, gençlerin doğru yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan korunması ve yeteneklerinin tespit edilerek doğru yönlendirilmesinde çok başarılı oldu. Antalya'da son yıllarda hem milli sporcu sayısı, hem de kazanılan madalya ve kupalar bakımından patlama yaşandı" diye konuştu. 138 BİN LİSANSLI ÖĞRENCİMİZ VAR
ANTALYA'DA 138 bin öğrencinin aynı zamanda lisanslı sporcu olduğunun altını çizen Burhanettin Hacıcaferoğlu, sadece 2018'de Antalyalı 182 öğrencinin 22 spor branşında 42 Türkiye birinciliği, 44 Türkiye ikinciliği, 38 Türkiye üçüncülüğü ve bir dünya beşinciliği kazandığını kaydetti.
ÇAĞRI GÜZELSOY
Bakü'de yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda Judo'da Antalya'yı temsil eden Yolspor sporcusu.
İPEK ERÇIN
Judoda İşitme Engelliler Olimpiyatları 3'üncüsü.
ZEHRA ÖZBEY TORUN
2017 Paralimpik Okçuluk Avrupa Kupası 3'üncüsü.
SEVGI DOĞAN
Kick Boks Şampiyonu.
ZELIHA DOĞAN
Kick Boks Şampiyonu.
SULTAN ÜNAL
Gençler- Büyükler Muay Thai Türkiye Şampiyonası Türkiye birincisi.
ÖMER ÇELIK
Türkiye Üst Minikler Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü.
ALPEREN AKDOĞAN
2018 Dünya Okullar Şampiyonası'nda 17 yaş dünya ikincisi.
NUR TATAR
Taekwondo Dünya Şampiyonu. ANTALYA FARKI
Antalya'da spor yapan öğrenci oranı yüzde 31'e ulaştı
TÜRKIYE'DE yüz öğrenciden ortalama 11'inin spor ile uğraştığını anlatan Hacıcaferoğlu, Antalya'da bu oranın yüzde 31 olduğunu söyledi. İl Müdürü Hacıcaferoğlu, üçüncü sınıfta okuyan yaklaşık 20 bin öğrencinin yetenek taramasından geçirildiğini kaydetti.