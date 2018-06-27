Rahat uyuyacaklar

Türkiye'de seçim sonuçlarını farklı bir coşkuyla karşılayanların başında 15 Temmuz
darbe girişimde direniş destanına imza atan gaziler ve şehitlerin aileleri geliyor. 15 Temmuz şehidi Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın anne ve babası, 15 Temmuz'un sivil gazisi Kadir Buran
ve 21 Şubat
2018'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Cumali Gür'ün ailesi seçim sonuçlarını değerlendirirken, ortak istekleri hainlerin cezalandırılması oldu. KANLARI YERDE KALMASIN
15 Temmuz'da şehit ateşinin düştüğü evlerden Kılınç ailesi seçim sonuçlarının 2023 hedefi yolundaki Türkiye'nin yolunu açtığını düşünüyor. Anne Meltem Kılınç, "Seçimler Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin halk nezAntalya
ok fazla destek gördüğünü ortaya koydu. Terör örgütlerine yönelik olarak yapılan iç ve dış operasyonlar ile çok sayıda başarılara imza atılması evlatlarımızın kanlarının yerde kalmadığını bize gösteriyor. Bu operasyonların devam etmesini istiyoruz" diye konuştu. Beklentilerinin FETÖ soruşturmaları hakkında acilen kararlar verilmesi olduğunu belirten Kılınç, "Hainler hak ettikleri cezaları alsın. Şehitlerimizin emaneti olan devletimize ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenimiz artarak devam edecektir" dedi. EN GÜZEL CEVAP VERİLDİ
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın elde ettiği başarı, Antalya
'nın Manavgat ilçesinde yaşayan şehit Cumali Gür ailesini de sevindirdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 21 Şubat 2018'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki sözleşmeli er Cumali Gür'ün babası Nazım Gür, seçimden önce ilk turda rahat bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'nin üstünde oy alarak başkan seçileceğine inandığını belirterek, "Ben bu sonuçlara hiç şaşırmadım. Erdoğan'ın dışında ülkeyi yönetebilecek ve kapasitesi olacak başka bir lider görmüyorum. Onların, bu ülkeye taş üstüne taş koyacaklarını hiç inanmadım. Bu millette onlara sandıkta en güzel cevabı verdi. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Eroğan'ı da başımızdan eksik etmesin" dedi. TERÖRİSTLER MECLİSTE
"Devletimiz terörle sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etmektedir" diyen şehit babası Gür, seçim sürecinde muhalefet partilerin PKK destekçisi HDP ile kol kola olduklarını ve şehit ailesi olarak bundan büy��k üzüntü duyduklarını söyledi. HDP'nin barajı aşmasında muhalefet partilerinin desteği olduğunun altını çizen Gür, "Bu vatan hainlerini destekleyen ve meclise sokanlara yazıklar olsun" diye konuştu. Şehidin kardeşi Ramazan Gür de "HDP ile işbirliği yaparak, varsa yoksa 'Erdoğan yıkılsın da ne olursa olsun' diyen muhalefet partilerine bu millet sandıkta cevabını verdi" ifadelerini kullandı. HER GECE DUA ETTİM
Şehit annesi Yiter Gür de, "Oğlum Recep Tayyip Erdoğan'ı çok severdi. Oğlum maalesef bu günleri göremedi. Ben seçimden önce de her gün dua ettim. 'Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin' diye. Dualarımız kabul oldu. Vatanımıza, milletimize, hayırlı olsun" diye konuştu. TÜRKİYE'MİZİN TEMİNATI ERDOĞAN
15 TEMMUZ'UN sivil gazisi Kadir Buran, seçimin 15 Temmuz'da zirve yapan arınma ve temizlenme sürecinin yarıda kesilmemesinin teminatı olduğunu söyledi. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde şarapnel parçası isabet etmesiyle gazi olan Buran, "Biz gelecek kuşaklar güçlü bir Türkiye'de yaşasın diye canımızı ortaya koyduk. Seçim sonuçları bunun boşa gitmediğini gösterdi" ifadelerini kullandı. Gazinin eşi Güner Baran da "15 Temmuz gazileri olarak bu seçimde yalnız olmadığımızı bir kez daha anladık" dedi. KATİLLER CEZASINI MUTLAKA ÇEKMELİ
15 TEMMUZ gecesi oğulları Yasin Naci Ağaroğlu
'nu Ankara'da şehit veren Ağaroğlu ailesi de seçim sonuçlarını sevinçle karşılayanlardan. Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan hukuk fakültesi öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, seçimlerle güçlü Türkiye'nin önünün açıldığını belirtti. Ağaroğlu, "Beklentimiz arınmanın güçlü şekilde devam etmesi" derken şehit annesi Zehra Ağaroğlu da, "Katiller ve hainler cezalarını çeksin. Zaten ahirette çekecekler ama bu dünyada da bedelini ödesinler. Şimdi hainlere cezalarını kesme vakti" şeklinde konuştu.