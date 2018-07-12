Sera cinayetine müebbet hapis

Antalya
LYA'NIN Alanya ilçesinde geçen yıl serada çalışan elektrik işçisi Emrah Yüksel'i (23) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Bilal Musluoğlu, ömür boyu hapis
le cezalandırıldı. MAHKEME SON KARARI VERDİ
Alanya'ya bağlı İmamlı Mahallesi'nde geçen yıl Kasım ayında, elektrik işçisi Emrah Yüksel, Burak Tunç ve Kerim Suhan Uzun serada çalıştıkları sırada, iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların hedefi olan Kerim Suhan Uzun yaralanırken Emrah Yüksel yaşamını yitirdi. Zanlılardan Mesut Ç., Ümit Ç., Fatih M. ve Serkan Y. beraat ederken 'Pişmanım' diyen Bilal Musluoğlu ömür boyu hapis cezası aldı.