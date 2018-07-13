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geliyor

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Anne Marie geliyor
Antalya'NIN Serik ilçesinde 17 Temmuz'da konser verecek olan ünlü İngiliz şarkıcı , konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı, puzzle ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem konulmasını istedi. 'Rockabye' şarkısıyla geçen yıl müzik listelerini alt üst eden Anne Marie, konserden iki gün önce yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik alana sahip olan villaya yerleşecek. Anne Marie'ye 10 kişilik özel bir ekip hizmet edecek. Havaalanından helikopterle otele getirilecek olan sanatçı, havada kısa bir turu da yapacak.
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Anne Marie geliyor
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