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Eğlenceli yaz tatili

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve ’ndeki, engelli bireyler yaz aylarını dolu dolu geçiriyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Eğlenceli yaz tatili
Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelsiz , engelli bireylerin vazgeçilmezi oldu. Yüzmeden, dramaya 11 dalda eğitim veren merkez, engelli bireylere unutulmaz bir yaz tatili yaşatıyor. 280 özel bireyin katıldığı yaz okulunda resim, müzik, drama, spor, yüzme, dans, seramik, masa tenisi, futbol, basketbol, eğitsel oyun branşlarında eğitim veriliyor. Özel bireyler birbirinden farklı etkinliklerle yazı doyasıya eğlenerek geçiriyor.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR
2 Temmuz'da başlayan yaz okulu engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlıyor. Özel bireylerin güzel bir yaz geçirmeleri için her şeyin düşünüldüğü yaz okulunda özel bireyler, hem eğlenip hem öğrenerek yaz tatilini en verimli şekilde geçiriyor. Servis araçlarıyla ulaşımın sağlandığı Engelsiz Yaz Okulu 29 Ağustos'ta sona erecek.

YAZ OKULUNA TAM NOT
Hem eğlendiren hem de öğreten Engelli Yaz Okulu'nda uzman eğitimciler tarafından hafta içi her gün eğitim veriliyor. Özel bireylerin özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade etmeleri açısından büyük önem taşıyan Yaz Okulu vatandaştan tam not aldı.
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