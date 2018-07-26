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in yeni gözdesi

Kemer’de dalış okulları aracılığıyla su altını keşfediyor. Eğitimden geçirilen turistler, suyun derinliklerine dalarak balıkları elleriyle besliyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Turistlerin yeni gözdesi
TÜRKIYE'NIN önemli dalış merkezleri arasında yer alan Kemer'de dalış okulları aracılığıyla su altını keşfediyor. 'in derinliklerine dalan turistlerin çevrelerindeki balıkları elleriyle beslemeleri renkli görüntüler oluşturdu. Dalış öncesi kısa bir eğitimden geçirilen turistler, suyun metrelerce altına dalarak balıklarla adeta dans ediyor. Teçhizatla ilk kez dalan turistler birkaç dakika nefes alma ve teçhizatı kullanma egzersizinden sonra sualtının çeşitli türlerde balıklarla dolu doyumsuz güzelliklerini tecrübe ediyor. 3-5 metre derinlikte çeşitli büyüklükteki binlerce balığın oluşturduğu sürülere ekmek veren turistler, oluşturulan yapay resiflerden jet ski ve sandala da büyük ilgi gösteriyor.
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Turistlerin yeni gözdesi
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