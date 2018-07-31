Günübirlik kangreni

Antalya
'DA özellikle yaz aylarının yaşandığı günlerde günlük kiraya verilenen evlerin sayısı arttı. Güvenlik zafiyeti ve kayıt dışı ekonomi
yaratan günübirlik kiralık dairelere bir tepki de emlakçılardan geldi.
GÜVENLİK SORUNU
Kimlik bilgilendirme sistemi olmadığı için güvenlik zafiyetine sebep olan günübirlik kiralık evlerin sayısı, Antalya
'da her geçen gün artıyor. Şehrin her mahallesinde günübirlik kiralanan dairelerin olduğunu söyleyen Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Şeref Sağlam, "Özellikle Hurma ve Lara bölgelerinde bu evler daha fazla. Kimin ne olduğunu bilmiyorlar. Kiraladıkları kişiler legal olmayan şeyler yapabilir. Hem dairenizi hem de kendinizi riske atmayın" diye konuştu. Günübirlik kiralanan dairelerde Antalyalı emlakçıların adının geçmemesi gerektiğini söyleyen Sağlam, "Oda olarak biz bu sisteme karşıyız. Haftalık veya 15 günlük verme taraftarı değiliz" ifadelerini kullandı.
DEVLET ZARAR GÖRÜYOR
Günübirlik kiraya verilen daireler güvenlik unsurunun yanı sıra ekonomiye de zarar veriyor. Yasal olmayan yöntemlerle kiralık verilen evler kayıt dışı ekonomi oluşturuyor. Sırf bu yüzden devletin büyük bir vergi kaybı olduğunu belirten Sağlam, "Devletimiz zarar görüyor" dedi. Antalya'da özellikle yabancı uyrukluların kendi dairelerini kiraya verdiklerini söyleyen Şener, ayrıca mal sahiplerinin kendi dairelerini kiraya vererek, kendilerinin otellerden 3-4 aylık paket programı aldıklarını söyledi.
KANUNİ DÜZENLEME ŞART
Günübirlik kiralanan dairelerin önüne geçebilmek için kanuni düzenlemelerle emlakçıların arabuluculuk yapabileceğini söyleyen Sağlam, "Emlakçılarla sağlanırsa bu başıboşluk disipline edilmiş olur" dedi. Sağlam, "Kiracı ve mal sahibini bir araya getiren emlakçılar olmalı. Emlakçının yükümlülüğü ise kiracının bilgilerini emniyete vermek olmalı. Böylelikle kontrol altına alınabilir" ifadelerini kullandı.