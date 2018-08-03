Elleriniz kırılsın

Antalya lya'nın Manavgat ilçesinde 65 yaşındaki Türkan Tuncer 'in evine hırsızlık amacıyla giren 2 maskeli şahıs, evde tek başına yaşayan yaşlı kadın ı dövüp evde bulunan ziynet eşyalarını ve parasını çalıp kaçtı.

KORKU FİLMİ GİBİ

Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde müstakil 2 katlı evde oturan Türkan Tuncer, sabah uyandığında evde maskeli iki kişiyle karşılaştı. Kadının ağzını bağırmaması için koli bandıyla kapatan şahıslar, elini ve ayağını da bağladıktan sonra evdeki altınların yerini söyletmek için kadını dövdüler. Evde bulunan 4 adet altın bilezik, altın kolye, 400 lira para ile banka cüzdanını alan şahıslar evden ayrıldı.

KABURGA KEMİKLERİ KIRILDI

Ev sahibi Türkan Tuncer ise hırsızlar gittikten sonra sürüklenerek dışarı çıktı ve yardım istedi. Olayın ardından yaşlı kadın Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken 2 kaburgasının kırık olduğu, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinin morardığı bildirildi.

ÖLDÜRECEKLER SANDIM

Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşadığı olayı anlatan Türkan Tuncer "Ben 6'yı 5 geçe tuvalete gitmek için kapıyı açtığımda dış kapının önünde 2 kişiyi gördüm. Birisi saçlarımdan tutarak yüzümü tırmaladı. Bağırmamam için ağzımı koli bandıyla kapattılar. Ellerimi ayaklarımı bağladılar. Yüzümü bir örtü ile kapattılar. 'Altınlarının nerede olduğunu söylersen sana bir şey yapmayacağız' dediler. Öldüreceklerini sandım ve 'Bana bir şey yapmayın yerini söyleyeceğim' diyerek yerini gösterdim. Altınları bulmayınca dövmeye başladılar" diye konuştu. Maskeli hırsızlara 'Her şeyi alın yeter ki bana bir şey yapmayın' dediğini anlatan talihsiz kadın, "Daha sonra 3 bilezik, 1 burma, altın kolye ve küçük altınların olduğu kutuyu bulup kırıp aldılar. Cüzdanımdaki 400 lirayı ve banka cüzdanımı aldılar. Dolaplar dahil evimde ne varsa hepsini yerlere serip aradılar. Ayaklarımı ellerimi bağlayıp ağzıma sesimin çıkmaması için bez tıkadılar. Onların gittiğini anlayınca ağzımdaki bezi çıkarıp sürünerek kapıya gittim ve bağırmaya başladım. Merdivenlerden sürünerek indim. Yoldan geçen birisi beni fark etti ve yardım etti" dedi.

POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde ve çevrede incelemelerde bulundu. Ekipler, evin yakınında bulunan güvenlik kameralarından görüntü toplayarak soyguncuların kimlikleri hakkında bilgi topladı.