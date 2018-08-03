Mahalleli nöbette

Antalya lya'nın Haşim İşcan Mahallesi 'nde bulunan metruk binalarda üst üste iki defa çıkan yangın mahalleli yi ellerinde hortumla nöbet tutmaya zorladı. Her an yangın çıkabilir düşüncesiyle psikolojileri alt üst olan mahalle sakinleri, SİT alanı içinde olduğu için yıkılamayan metruk binaların yıkılabilmesi için yardım bekliyor.

PSİKOLOJİLERİ BOZULDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi Haşim İşcan Mahallesi'ndeki ahşap metruk binada Temmuz ayında 2 hafta arayla üst üste yangın çıktı. Yangınların ilkinde 3 ev zarar gördü, yaşlı bir kadın son anda kurtarıldı. İkincisinde ise 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangınlarda şans eseri can kaybı olmadı. 2 yangın sonrasında ise mahalle sakinleri tedirginlik yaşamaya başladı. Sokakların dar oluşundan dolayı itfaiyenin herhangi bir gecikme ihtimaline karşın kişisel tedbir almaya başlayan mahalle sakinleri suyla doldurdukları kovaları yanlarında hazır bulunduruyor.

15 GÜNDÜR UYKU YOK



Yangının çıktığı metruk binanın bitişiğindeki binada kızı ve torunuyla oturan 72 yaşındaki Naciye Kaya, 15 gündür geceleri doğru düzgün uyuyamadıklarını belirterek, ilk çıkan yangında canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Dumanları fark edip, evden kaçarken merdivenlerden düştüğünü dile getiren Kaya, "Psikolojimiz bozuldu. En sonunda yanan binaya kendimi zincirleyeceğim" diye konuştu.

VATANDAŞ TEDİRGİN

vatandaşların tedirgin bir şekilde nöbet tuttuğunu belirten Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise, konuyla ilgili gerekli girişimlere başladıklarını ancak henüz net bir sonuç alınamadığını söyledi. Mahallelinin son derece tedirgin olduğuna vurgu yapan Ay, "Sağ olsunlar bazı vatandaşlarımız gece de nöbet bekliyor. İnsanların korkusunu anlayabiliyorum. Korunması bitmiş evlerin yıkılmasını ya da yerine daha güzel yerler yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.