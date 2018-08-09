İmza yemekte gitti

CHP
'DE olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken, gündemde kurultay için imza verip geri çeken delegeler var. Türkiye genelinde imzasını geri çeken 31 delege arasında, Antalya
'dan da Özcan Yılmaz
ve İsa Eser yer alıyor. Yılmaz'ın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak'ın imza toplama sürecinde delegelerle 7 Mehmet Restoran'da verdiği yemeğe katılması ise tartışmaları ateşlendirdi.
YEMEKLE FİKİR DEĞİŞTİ
Söz konusu yemekte Budak'ın delegelere olağanüstü kurultay için zamanlamanın yanlış olduğunu belirterek baskı yaptığı iddia edilmişti. Bu yemeğe katılan 14 delege arasında değişim için imza atan isimler sadece CHP Serik İlçe Başkanı Abdullah Akbaba ve Özcan Yılmaz olmuştu. Yılmaz'ın yemeğin ardından 30 Temmuz'da imzasını noter kanalıyla geri çekmesi, parti tabanından da tepki çekti.
DELEGELERDEN TEPKİ
İmzasını çeken bir diğer delege ise Finike'den İsa Eser oldu. Eser, Finike CHP İlçe Başkanı Okan Tanır'ın kurultay üyeliği hakkını devretmesiyle ikinci kez delege olmuştu. Eser'in de imzasını geri çekmesi özellikle sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu. İmza veren delegelerden Mehmet Özbey, imzasını geri çeken 31 delegenin tam listesini de paylaşarak, "İmzalarını geriye çeken 31'likler. Sormazlar mı size neye karşılık diye? Atanmışların ikballeri için sürekli baskı yapması demokratik bir tavır mı" diye tepkisini dile getirdi.
İMZA 11'E DÜŞTÜ
CHP'nin Antalya
'da 28 kurultay delegesi bulunuyor. CHP Genel Merkezi tarafından açıklanan olağanüstü kurultayla ilgili noter tasdikli imza listesinde 13 olan Antalyalı delege sayısı, Yılmaz ve Eser'in imzasını geri çekmesiyle 11'e düştü.