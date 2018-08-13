Zirvede kahvaltı keyfi

Antalya lyaBüyükşehir Belediyesi Tünektepe'de sunduğu hizmetlerle takdir toplamaya devam ediyor. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Antalya lılara muhteşem manzara eşliğinde eşsiz bir serpme kahvaltı hizmeti de sunmaya başladı.

7 AYDA 260 BIN KİŞİ GELDİ

Teleferik hizmeti ile zirveye ulaşan ziyaretçiler, 605 rakımlı Tünektepe'de, kuş bakışı seyrettikleri Antalya manzarası eşliğinde serpme kahvaltı yapmanın keyfini sürüyor. Büyükşehir şirketi ANET tarafından işletilen Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 2018 yılının ilk 7 ayında 260 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdiği bir yaşam merkezine dönüşen Tünektepe'de kahvaltı hizmeti de büyük ilgi görüyor. Kişi başı 20 TL'lik bir fiyatla serpme kahvaltının sunulduğu Tünektepe'de aynı zamanda Yörük kültürünün yaşatıldığı kıl çadırlarda saç gözlemesi, bazlama ve tahinli katmer de yapılıyor.