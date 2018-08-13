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Zirvede kahvaltı keyfi

605 rakımlı Tünektepe’de muhteşem manzara eşliğinde yapılan kahvaltı hafta sonlarının vazgeçilmezi oldu. Büyükşehir ’nde fiyatlar da sudan ucuz

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Zirvede kahvaltı keyfi
Antalyalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe'de sunduğu hizmetlerle takdir toplamaya devam ediyor. ve lılara muhteşem manzara eşliğinde eşsiz bir serpme kahvaltı hizmeti de sunmaya başladı.

7 AYDA 260 BIN KİŞİ GELDİ
Teleferik hizmeti ile zirveye ulaşan ziyaretçiler, 605 rakımlı Tünektepe'de, kuş bakışı seyrettikleri Antalya manzarası eşliğinde serpme kahvaltı yapmanın keyfini sürüyor. Büyükşehir şirketi ANET tarafından işletilen Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 2018 yılının ilk 7 ayında 260 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdiği bir yaşam merkezine dönüşen Tünektepe'de kahvaltı hizmeti de büyük ilgi görüyor. Kişi başı 20 TL'lik bir fiyatla serpme kahvaltının sunulduğu Tünektepe'de aynı zamanda Yörük kültürünün yaşatıldığı kıl çadırlarda saç gözlemesi, bazlama ve tahinli katmer de yapılıyor.

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Zirvede kahvaltı keyfi
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