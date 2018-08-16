Kaybolan genç İstanbuldaymış

Antalya
'nın
Manavgat ilçesinde 4 gün önce babasının evinden ayrılan genç kızın, İstanbul
'da yaşayan babaannesinin yanına gittiği belirlendi. Annesiyle birlikte Almanya
'da yaşayan ve Türkçeyi iyi bilmediği bildirilen 23 yaşındaki Yasemin
Ö., ziyarete geldiği babası Ferhat
Ö.'nün evinden ayrılmış, bir daha haber alınamamıştı. Ferhat Ö.'ye müjdeli haber annesinden geldi. Yasemin Ö.'nün İstanbul'da yaşayan babaannesinin yanına gittiği, babaannenin cep telefonu kullanmaması nedeniyle bugüne kadar babaya haber veremediği belirlendi.