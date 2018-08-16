Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kaybolan genç İstanbuldaymış

Kaybolan genç daymış

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Kaybolan genç İstanbuldaymış
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gün önce babasının evinden ayrılan genç kızın, 'da yaşayan babaannesinin yanına gittiği belirlendi. Annesiyle birlikte 'da yaşayan ve Türkçeyi iyi bilmediği bildirilen 23 yaşındaki Ö., ziyarete geldiği babası Ö.'nün evinden ayrılmış, bir daha haber alınamamıştı. Ferhat Ö.'ye müjdeli haber annesinden geldi. Yasemin Ö.'nün İstanbul'da yaşayan babaannesinin yanına gittiği, babaannenin cep telefonu kullanmaması nedeniyle bugüne kadar babaya haber veremediği belirlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaybolan genç İstanbuldaymış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN