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Gece Gündüz derece yaptı

öğrencilerinin ‘Gece Gündüz’ adını verdiği alternatif enerjili araç, önemli bir başarı kazandı

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Gece Gündüz derece yaptı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Alternatif Enerjili Araç Yarışları' sona erdi. İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda, elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 araç mücadele verdi. En az enerji tüketen verimli araç olmak için kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışta, ekibi 'Gece Gündüz' isimli aracıyla beşinci oldu. ÖĞRENCILERE TEBRİK YAĞDI
Yarışmayı başarı ile tamamlayan öğrenciler Bilal Ahmet Karatop, Rümeysa Karatop, Ramazan Oğuz Büyükkaçar, Mehmetcan Üzülmez, Can Berk Tarlı, Hüseyin Samet Kartal, Burak Çil ve Selahattin Özhan'ın projesi diğer katılımcılardan da beğeni kazandı.
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Gece Gündüz derece yaptı
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