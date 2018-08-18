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Mühendislerin nikahı Türel’den

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Mühendislerin nikahı Türel’den
AntalyaLYA'DA, iş insanı Durali Doğan ile 'ın kızı ziraat mühendisi Pelin Meltem Doğan, meslektaşı 'le dünya evine girdi. The Marmara Otel'deki düğünde Ayşe Doğan ve Pelin Meltem Doğan'ın nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı kıydı. Pelin Gizem Doğan'ın nikah şahitliğini eski Milletvekili Hasan Ünal, Tolga Aldemir'in şahitliğini dayısı olan Gazipaşa eski Belediye Başkanı Ahmet Büyükakça yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, evlilik cüzdanını Pelin Meltem Doğan'a verdi.
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Mühendislerin nikahı Türel’den
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