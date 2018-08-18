Mühendislerin nikahı Türel’den

Antalya
LYA'DA, iş insanı Durali Doğan ile Ayşe Doğan
'ın kızı ziraat mühendisi Pelin Meltem Doğan, meslektaşı Tolga Aldemir
'le dünya evine girdi. The Marmara Otel'deki düğünde Ayşe Doğan ve Pelin Meltem Doğan'ın nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
kıydı. Pelin Gizem Doğan'ın nikah şahitliğini Antalya
eski Milletvekili Hasan Ünal, Tolga Aldemir'in şahitliğini dayısı olan Gazipaşa eski Belediye Başkanı Ahmet Büyükakça yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, evlilik cüzdanını Pelin Meltem Doğan'a verdi.