Gönül gözleri açık

Antalya lya'da görme engelli 20 yaşındaki ikiz kardeşler Selim ve Fatih Cin'in azim hikayesi duyanları duygulandırıyor. İkizler, üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünü kazandı. Üniversite okurken aynı zamanda KPSS'yi kazanarak okullarında memur olarak göreve başlayan Cin kardeşler, şimdi de Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde memur olma hayalleri için sınava hazırlanan gençlere matematik dersi veriyor.

GECE KÖRLÜĞÜ İLE BAŞLADI

Selim ve Fatih Cin, halk arasında tavukkarası ya da gece körlüğü olarak bilinen Retinitis Pigmentosa hastalığı ile dünyaya geldiler. Önceleri sadece geceleri gözlerine inen sonsuz karanlık, 8'inci sınıftan itibaren gündüzleri de dünyalarına çöktü. Ama ikiz kardeşler hayata eğitimle tutundu. Onların bu yolda en büyük motivasyonu ise matematik sevgileri oldu. Mehmet Saygun Anadolu Lisesi'ni başarıyla tamamlayan Cin ikizler, ODTÜ mezunu ağabeyleri Yasin Cin'in de desteğiyle üniversite sınavında da iyi sonuçlar aldı. Ankara Üniversitesi de dahil birçok üniversiteyi ve mühendislik gibi birçok puanı yüksek bölümü tutan Fatih ve Selim, tercihlerini Akdeniz Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden yana kullandı. Aynı yıl KPSS'ye de giren iki kardeş, okullarına memur olarak atandı. Hem çalışıp, hem de okuyan ikizler, kendileri gibi görme engelli bireylerin eğitim aldığı Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nde genç kardeşlerine elini uzattı.

GÖRME ENGELLİLER

Selim Cin ise görme engellilerin özellikle matematik konusunda zorlandığını belirterek, "Matematiksel işlemler, görme engelliler için çok karmaşık. Küp taş ve çivili kasa gibi matematik algısını kolaylaştıran araçlar var. Kabartmalı 'braille alfabesiyle' hazırlanan matematik kitapları var. Biz de öncelikle matematiği sevdirmeye çalışıyoruz. Ardından korkularını yenmelerine yardımcı olarak matematiği anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.



14 ÖĞRENCİLERİ VAR

MEMURLUK hayallerini gerçekleştirmek için KPSS'ye hazırlanan görme engelli gençlere matematik eğitimi veren Cin kardeşlerin bu yıl 14 öğrencisi var. Fatih Cin, okulda da sınıf arkadaşlarına matematik dersi verdiklerini belirterek, "Özellikle lisede arkadaşlarımıza çok ders anlattık. Şimdi de görme engelli kardeşlerimize yardımcı olmaktan çok mutluyuz. Hedefimiz tüm kardeşlerimizin KPSS'de iyi puanlar alması" dedi.