Babanın zor kararı

Antalya lya'da 5 gün önce trafik kaza sında ağır yaralanan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır 6 hastaya can, 2 hastaya ışık oldu. Baba Şahimerdan Budanır'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Aleyna için, " Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Budanır'ın organları, dün sabah alındı.

YAZ TATİLİNDE ÇALIŞIYORDU

Kaza, 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkarak servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının şoförü, iddiaya göre yan yola girmeden Budanır'ı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Budanır'a, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

KIZIMLA BAYRAMLAŞAYIM

Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür yaşam mücadelesi veren Budanır'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır'ın, "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Budanır'ın dün sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organ bekleyen başka hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR

ACILI baba Şahimerdan Budanır, kızının yaşarken de organlarını bağışlamak istediğini belirterek, "Biz de beyin ölümü gerçekleşince tüm organlarını bağışladık" dedi. Kızının hayattan koparıldığını söyleyen Budanır, "Aleyna'yı hayattan koparan, ölümüne neden olan sürücülerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, bağışlanan organların Sağlık Bakanlığı organ bekleme listesinde yer alan hastalara nakledileceğini belirtti.