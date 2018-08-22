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Babanın zor kararı

’da geçirdiği trafik sı sonrası beyin ölümü gerçekleşen Aleyna’nın organları bağışlandı. Acılı baba Budanır’ın ‘ bayramlaşayım’ isteği yerine getirildi ve nakil için 2 gün beklendi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Babanın zor kararı
Antalyalya'da 5 gün önce trafik sında ağır yaralanan 17 yaşındaki 6 hastaya can, 2 hastaya ışık oldu. Baba Şahimerdan Budanır'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Aleyna için, " bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine makineye bağlı yaşatılan Budanır'ın organları, dün sabah alındı.

YAZ TATİLİNDE ÇALIŞIYORDU
Kaza, 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Burdur- kara yolu üzerinde meydana geldi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkarak na bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının şoförü, iddiaya göre yan yola girmeden Budanır'ı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Budanır'a, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Hastanesi'ne götürüldü.

KIZIMLA BAYRAMLAŞAYIM
Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür yaşam mücadelesi veren Budanır'ın, 2 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır'ın, "Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, 2 gün makineye bağlı yaşatıldı. Budanır'ın dün sabah kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organ bekleyen başka hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR
ACILI baba Şahimerdan Budanır, kızının yaşarken de organlarını bağışlamak istediğini belirterek, "Biz de beyin ölümü gerçekleşince tüm organlarını bağışladık" dedi. Kızının hayattan koparıldığını söyleyen Budanır, "Aleyna'yı hayattan koparan, ölümüne neden olan sürücülerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, bağışlanan organların Sağlık Bakanlığı organ bekleme listesinde yer alan hastalara nakledileceğini belirtti.

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