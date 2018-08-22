Çinliler geldi üzüm topladı

ISPARTA'DA son günlerde yapılan üzüm hasadına Çinliler yoğun ilgi gösteriyor. Kentte yıl içerisinde gerçekleştirilen gül, lavanta, zambak ve kiraz ve üzüm hasadı ekonominin yanında kırsal turizme de katkı sağlıyor. Güneykent beldesinde 100 dekarlık alana dikilen asmalar üzüm vermeye başlarken, yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı.

TURİST SAYISI ARTIYOR

Turlarla Güneykent'e gelen Çinli turistler üzüm hasadı yapıp, bahçelerde fotoğraf çekerek üzüm hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, "2.5 haftalık bir zaman içerisinde bin kişilik Çinli grup geldi. Bir turla başladık, her gün artarak devam ediyor. Öngörümüz turist sayısı 10 binlere ulaşacaktır" diye konuştu.