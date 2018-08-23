5 yıldızlı hastane

Türkiye'nin son 16 yılda sağlıkta çağ atladığının kanıAntalyalya'da sergileniyor. Turizm şehrinde 530 bin nüfusa sahip Kepez ilçesine yaptırılan 400 yataklı Kepez Devlet Hastanesi, imkanları ve sunduğu sağlık hizmetleriyle 5 yıldızlı otelleri ve özel hastaneleri aratmıyor. Açıldığı günden itibaren şehrin sağlık yükünü hafifleten hastanedeki doğum servisi ise tercih edilen bölümlerin başında geliyor.

SÜPER LÜKS ODALAR

Kepez Devlet Hastanesi'ndeki süper lüks odalar hasta sağlığını olumlu yönde etkilerken, vatandaş memnuniyetini artırıyor. 110 tek kişilik, 109 çift kişilik hasta odası yer alan hastanede 15 özel ultra lüks süit oda ile de sağlık turizmine hizmet veriliyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Kepez Devlet Hastanesi'nde birçok ilk yaşanırken, bunlardan biride 'LaparoskopikTroid Cerrahisi' ile kapalı guatr ameliyatı. 2017 yılında hastanede 17 bin 295 ameliyat gerçekleştirilirken son 6 ayda ise 15 bin 483 ameliyat ile insanlar sağlığına kavuşturuldu. Şehrin sağlık yükünü hafifleten Kepez Devlet Hastanesi, tüm branşlarda hekimleri ile 73 poliklinikte sağlık hizmeti sunuyor. Hastanede günlük 5 bin vatandaş polikliniklerde muayene oluyor. Geçen yıl poliklinik hizmetinden 875 bin kişi faydalanırken, bu yılın 6 ayında bu rakam 639 bine ulaştı. Hastanenin Acil Servisi'nden ise günlük bin 200 vatandaşa sağlık hizmeti verilmesi sunulan hizmetin önemi ortaya koyuyor.

DOĞUMUN ADRESİ OLDU

Kadın Doğum ve Çocuk Servisi'nde ise Kepez Devlet Hastanesi tercih edilen en önemli bölüm haline geldi. Günlük ortalama 15 doğumun gerçekleştiği hastanede geçen yıl bin 536 doğum gerçekleşirken, bu yılın ilk 6 ayında ise bu rakam bin 572 doğuma ulaştı. Bu alanında Antalya'da başı çeken hastanede yapılan doğumların büyük çoğunluğu ise normal doğum olduğu belirtildi.

YENİLİKÇİ ANLAYIŞ SÜRECEKKEPEZ

Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan, 530 bin nüfuslu Kepez ilçesine hizmet verdiklerini söyledi. Başhekim Gürkan, hastanenin bölgeyi hızla geliştirip kalkındırdığını belirterek, "Yenilikçi ve çağdaş anlayışımız ile birlikte genç kadromuzla hizmetlerimizi artırmayı planlıyoruz" dedi. Alternatif tıp hizmetlerinin verilmesine de başladıklarını vurgulayan Başhekim Gürkan, "Hastanemizde palyatif hastalar için 10 oramız var. Bu sayıyı 20'ye çıkarmak istiyoruz. Ayrıca diyaliz merkezi oluşturup kısa sürede bu hizmeti de vermeyi planlıyoruz" dedi.