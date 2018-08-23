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Futbolcu endişeli

’da yönetimin istifa kararı alması takımı olumsuz etkiledi. Futbolcular bu yıl saha dışının saha içinden zor geçeceğini söyledi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Futbolcu endişeli
Antalyaspor'da Cihan Bulut ve yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı alması takımı da olumsuz etkiledi. bitmesine rağmen Serdar Özkan ve Aly Cissokho'nun lisanslarının çıkartılamamasının yanında genel kurulun en erken 15 Eylül'de yapılabilecek olması, bu süre içinde transferin de 'ta bitmesi endişenin boyutunu artırdı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 31 Ağustos'a kadar mevcut yönetimden lisansların çıkartılmasını ve en az 2-3 oyuncu transferi daha bekliyor. Futbolcular da açıklamalarında bu konuyu üstü kapalı olsa da dile getiriyor. maçının en iyisi olarak dikkat çeken Diego Angelo, takım olarak doğru yolda olduklarını ancak kulüp olarak zorda olduklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu "Zor durumdayız ancak inşallah bu durumdan çıkacağız. Ben buna inanıyorum. Bu durumdan ancak taraftarımızın desteğiyle çıkabiliriz" diye konuştu. Takımın deneyimli isimlerinden da "Bu sene bizim için çok zor geçecek. Zorlukları aşabilecek bir takımız. Saha içi o kadar olmasa da saha dışı bizi zorlayacak" ifadelerini kullandı.
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Futbolcu endişeli
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