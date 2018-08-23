Futbolcu endişeli

A
ntalyaspor'da Cihan Bulut ve yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı alması takımı da olumsuz etkiledi. Transferi
bitmesine rağmen Serdar Özkan ve Aly Cissokho'nun lisanslarının çıkartılamamasının yanında genel kurulun en erken 15 Eylül'de yapılabilecek olması, bu süre içinde transferin de 31 Ağustos
'ta bitmesi endişenin boyutunu artırdı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 31 Ağustos'a kadar mevcut yönetimden lisansların çıkartılmasını ve en az 2-3 oyuncu transferi daha bekliyor. Futbolcular da açıklamalarında bu konuyu üstü kapalı olsa da dile getiriyor. Konyaspor
maçının en iyisi olarak dikkat çeken Diego Angelo, takım olarak doğru yolda olduklarını ancak kulüp olarak zorda olduklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu "Zor durumdayız ancak inşallah bu durumdan çıkacağız. Ben buna inanıyorum. Bu durumdan ancak taraftarımızın desteğiyle çıkabiliriz" diye konuştu. Takımın deneyimli isimlerinden Yekta Kurtuluş
da "Bu sene bizim için çok zor geçecek. Zorlukları aşabilecek bir takımız. Saha içi o kadar olmasa da saha dışı bizi zorlayacak" ifadelerini kullandı.