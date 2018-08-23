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Kumda şifa arıyorlar

Romatizma, eklem ve kireçlenme sorunu yaşayanların adresi Lara oldu. Kızgın güneşin altında günde 3 saat kuma gömülen hastalar şifa arıyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Kumda şifa arıyorlar
Antalyalya'da, hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar ve turistler plaj ve su parklarına akın ederken, bacaklarında romatizma, kireçlenme ve eklem ları olan vatandaşlar Lara bölgesindeki kumlarda şifa arıyor.

5 BİN KİŞİ GELİYOR
'nin dört bir yanından gelen ve eklem ağrısı, kireçlenme, romatizma gibi rahatsızlıkları olan çoğunluğu kadın hastalar 'nın ince kumu ile ünlü Lara sahilinde kendilerini sıcak kuma gömerek şifa arıyor. Yaz sezonun açılması ile Eylül ayına kadar 5 aylık sürede Lara bölgesindeki ormanlık alana çadır kuran romatizma hastaları burada sıcak kuma yatıyor. Bir sezonda ortalama 5 bin nin kumlarda şifa aradığı belirtiliyor. 45 derece kızgın güneşin altında alev sıcağında kumsalda saat 11.00 ile 15.00 arasında yatanların sayısı artıyor.

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Kumda şifa arıyorlar
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