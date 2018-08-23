Kumda şifa arıyorlar

Antalya lya'da, hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar ve turistler plaj ve su parklarına akın ederken, bacaklarında romatizma, kireçlenme ve eklem ağrı ları olan vatandaşlar Lara bölgesindeki kumlarda şifa arıyor.

5 BİN KİŞİ GELİYOR

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve eklem ağrısı, kireçlenme, romatizma gibi rahatsızlıkları olan çoğunluğu kadın hastalar Antalya'nın ince kumu ile ünlü Lara sahilinde kendilerini sıcak kuma gömerek şifa arıyor. Yaz sezonun açılması ile Eylül ayına kadar 5 aylık sürede Lara bölgesindeki ormanlık alana çadır kuran romatizma hastaları burada sıcak kuma yatıyor. Bir sezonda ortalama 5 bin kişinin kumlarda şifa aradığı belirtiliyor. 45 derece kızgın güneşin altında alev sıcağında kumsalda saat 11.00 ile 15.00 arasında yatanların sayısı artıyor.