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seviyoruz

Tehlike tutkumuz ve 'de bir kez daha ortaya çıktı. Fotoğraf ve adrenalin tutkusu ölüm korkusunun önüne geçti

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Tehlikeyi seviyoruz
'de tehlikeli olan bir şey için uyarı yapılmasına rağmen uyarılara kulak asmadığımız Antalya ve 'de bir kez daha ortaya çıktı. 'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde manzara uğruna yaşanan ölüme rağmen fotoğraf çektirme merakı yeni tehlikelerin habercisi olmaya devam ediyor. Uçurumun eşiğinde fotoğraf çektirmek için ölümü göze alanların vurdumduymazlıkları yanında hiçbir yetkilinin önlem almaması da tepki çekiyor. Bölge halkı yeni ölüm olaylarının yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.

ÖLÜMÜNE YOLCULUK
'da ise patenli 6 çocuğun yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları , yürekleri ağızlara getirdi. Patenli grup, kent merkezindeki Burhanettin Onat Caddesi Sampi Kavşağı'ndan Lara istikametine kadar halk otobüsünün arkasına tutunarak paten kaydı. Araç yoğunluğuna aldırmadan tehlikeli şekilde yolculuk yapan çocuklara çevredekiler tepki gösterdi.
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