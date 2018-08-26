Tehlikeyi seviyoruz

Türkiye
'de tehlikeli olan bir şey için uyarı yapılmasına rağmen uyarılara kulak asmadığımız Antalya
ve Fethiye
'de bir kez daha ortaya çıktı. Muğla
'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde manzara uğruna yaşanan ölüme rağmen fotoğraf çektirme merakı yeni tehlikelerin habercisi olmaya devam ediyor. Uçurumun eşiğinde fotoğraf çektirmek için ölümü göze alanların vurdumduymazlıkları yanında hiçbir yetkilinin önlem almaması da tepki çekiyor. Bölge halkı yeni ölüm olaylarının yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor. ÖLÜMÜNE YOLCULUK Antalya
'da ise patenli 6 çocuğun yaklaşık 80 kilometre hızla seyreden halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk
, yürekleri ağızlara getirdi. Patenli grup, kent merkezindeki Burhanettin Onat Caddesi Sampi Kavşağı'ndan Lara istikametine kadar halk otobüsünün arkasına tutunarak paten kaydı. Araç yoğunluğuna aldırmadan tehlikeli şekilde yolculuk yapan çocuklara çevredekiler tepki gösterdi.