Birincilerin ilk tercihi İHL oldu

İMAM Hatip
Okulları Platformu Isparta
Temsilcisi Abdurrahman Akçil, LGS nakil süreci devam ederken, tavan puanla dereceye giren öğrencilerin imam hatip liselerini (İHL
) tercih ettiğini söyledi. İHL kontenjanlarının boş kaldığı yönünde bir kapa propaganda yürütüldüğünü ifade eden Akçil, "Gerçek tam tersini gösteriyor. Isparta'da 9 nitelikli okulun 2'si İHL. Işıkkent Proje İHL ile Tevfik Akkan Proje İHL'nin 180 kişilik kontenjanı doldu. Yüzde 1'lik başarı dilimde olan öğrenciler tercih ediyor" dedi.