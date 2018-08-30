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Birincilerin ilk tercihi oldu

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
Birincilerin ilk tercihi İHL oldu
Okulları Platformu Temsilcisi Abdurrahman Akçil, LGS nakil süreci devam ederken, tavan puanla dereceye giren öğrencilerin imam hatip liselerini () tercih ettiğini söyledi. İHL kontenjanlarının boş kaldığı yönünde bir kapa propaganda yürütüldüğünü ifade eden Akçil, "Gerçek tam tersini gösteriyor. Isparta'da 9 nitelikli okulun 2'si İHL. Işıkkent Proje İHL ile Tevfik Akkan Proje İHL'nin 180 kişilik kontenjanı doldu. Yüzde 1'lik başarı dilimde olan öğrenciler tercih ediyor" dedi.
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Birincilerin ilk tercihi İHL oldu
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