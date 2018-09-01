Kayyuma gidiyordu

Antalya
spor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınmasının ardından sosyal medya hesabından görevini Ali Şafak Öztürk
'e devredeceğini duyuran Başkan Cihan Bulut
, Atilla Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kendisinin çok mutlu ve huzurlu olduğunu vurgulayan Bulut, "10 Ocak'ta devraldığım bu onurlu görevi elimizden geldiği kadarıyla bayrağı üstlere taşıyarak bugün Ali Şafak Öztürk beye devretmek için istifa ediyorum" dedi. BAŞKAN TÜREL ÇEKİP ALDI
Bulut, Antalyaspor
'da göreve geldiğinde takımın pahalı futbolcuların parasını ödeyemeyen finansal sıkıntı çeken durumda olduğunu söyledi. Ekonomik sıkıntıları aşmak için çaba harcadıklarını ifade eden Bulut, "Neredeyse kayyuma
gidecek kapıları kapanacak bir takım halindeydik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
bizimle yürümeyip destek vermeseydi bugün ne ben burada olurdum, takım dağılmış, kayyuma gitmiş hale gelirdi. Kendisine teşekkür borç
luyuz" diye konuştu. BORÇ 450 MİLYON LİRA
Bulut, kendisini Atatürk düşmanı gösterenlere hakkını helal etmediğini söyledi. Bulut, görevi kasada 1 milyon 250 bin lira
lık çekle devrettiğini, borcun ise 450 milyon lira olduğunu kaydetti.