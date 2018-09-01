Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kayyuma gidiyordu

gidiyordu

Kulüp Başkanı , düzenlediği basın toplantısı ile görevi eski Başkan Öztürk’e devretmek için istifa ettiğini açıkladı. Bulut, kulübün kayyumdan kurtarıldığını söyledi

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Kayyuma gidiyordu
Antalyaspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınmasının ardından sosyal medya hesabından görevini 'e devredeceğini duyuran Başkan , Atilla Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kendisinin çok mutlu ve huzurlu olduğunu vurgulayan Bulut, "10 Ocak'ta devraldığım bu onurlu görevi elimizden geldiği kadarıyla bayrağı üstlere taşıyarak bugün Ali Şafak Öztürk beye devretmek için istifa ediyorum" dedi.

BAŞKAN TÜREL ÇEKİP ALDI
Bulut, 'da göreve geldiğinde takımın pahalı futbolcuların parasını ödeyemeyen finansal sıkıntı çeken durumda olduğunu söyledi. Ekonomik sıkıntıları aşmak için çaba harcadıklarını ifade eden Bulut, "Neredeyse gidecek kapıları kapanacak bir takım halindeydik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı bizimle yürümeyip destek vermeseydi bugün ne ben burada olurdum, takım dağılmış, kayyuma gitmiş hale gelirdi. Kendisine teşekkür luyuz" diye konuştu.

BORÇ 450 MİLYON LİRA
Bulut, kendisini Atatürk düşmanı gösterenlere hakkını helal etmediğini söyledi. Bulut, görevi kasada 1 milyon 250 bin lık çekle devrettiğini, borcun ise 450 milyon lira olduğunu kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayyuma gidiyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN