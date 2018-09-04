Adalet Komisyonu Başkanı Özdemir

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi
Başkanlığına atanan Orhan Özdemir
, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini Oğuzhan Yaşar'a devretti. Adalet Komisyonu Başkanlığı makamında gerçekleştirilen törene Orhan Özdemir, Oğuzhan Yaşar, ağır ceza başkanları ve hakim, savcılar katıldı. Törende konuşan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına atanan Orhan Özdemir'in 15 Temmuz darbe girişimi gibi zor günlerde komisyon başkanlığında görev yürüttüğüne dikkati çekti. Yaşar, adliyeye yaptığı katkı ve çalışmaları için Özdemir'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Komisyon Başkanı Yaşar ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Özdemir, birbirlerine çiçek takdim etti.