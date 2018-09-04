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Korsanlar takipte

Antalya Servisçiler Odası Başkanı eğitim-öğretim yılı öncesi velileri korsan servise karşı uyardı, kaza tehlikesine dikkat çekti

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Korsanlar takipte
Antalya Servisçiler Odası Başkanı , yeni eğitim-öğretim yılı öncesi velileri korsan servise karşı uyardı. Süleyman Şahin, şoför kartı ve oda kaydı bulunan servis şoförlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Korsan servisin çocukların hayatını tehlikeye attığını belirten Şahin, bazı şoförlerin akşam başka işte çalışıp sabah okul servisi şoförlüğü yaptığını belirterek, "Uykusuz kaldıklarında kazaya neden oluyorlar" dedi.

HER SERVİSTE GPS
MESAJ sistemi ile talep eden ailelerin, çocuğunun durumunu öğrenebildiğini belirten Şahin, velilerden gelen şikayetlerin de kayıt altına alınarak değerlendirildiğini kaydetti. Şahin, "Bu yıl hayata geçecek olan Sistemi ile servislerin kaç kilometre hızla hareket ettiği, okula ulaşıp ulaşmadığı, trafikteki durumu bilgisi de oda tarafından takip edilecek" diye konuştu.
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Korsanlar takipte
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