‘Düğmeli evler’ ayağa kaldırılıyor

Antalya
'NIN Akseki ilçesinde 350 yıllık tarihiyle turistlerin ilgi odağı olan 'düğmeli evlerin' turizme kazandırılması için aslına uygun restore edilme çalışmaları sürüyor. İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımları nedeniyle 'düğmeli evler' olarak adlandırılan 350 yıllık yapılar, özellikle fotoğraf meraklılarını cezbediyor. DEVLETTEN TAM DESTEK
Sarıhacılar Köyü Dernek Başkanı Orhan Can
, Sarıhacılar köyü çok eski tarihi olan bir köy olduğunu söyledi. Ellerindeki eski kayıtlara bakıldığı zaman 500-600 yıllık bir köy olduğunu belirten Can, "İlk restorasyonlarımız 15 yıl öncesinde başladı. Son 2-3 yıldır devletimizde restorasyon işleri için ciddi destekler vermeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 50 ile 70 bin lira arasında destek veriyor" dedi. DÜĞMELERİ ARDIÇ AĞACI
DÜĞMELI evler, 2 katlı ve taş duvarlardan oluşuyor. Evlerin depreme dayanıklılığının artırılması için kullanılan 'düğme' bölümlerinde ardıç ağacı tercih ediliyor.