Yörük çalgısı curanın ustası

BURDUR
'UN Gölhisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Necati Arslan
, unutulmaya yüz tutmuş Yörük çalgılarından curayı ustası ve icracısı olarak yaşatmaya çalışıyor. 65 yaşındaki cura ustası Arslan, 27 yıllık sınıf öğretmenliği süresince öğrencilerine curayı ve Yörük kültürünü tanıttı. Arslan, emekliliğinin ardından da atölyeye olarak da kullandığı Gölhisar'daki bir kültürevinde yaptığı curaları sergiliyor. GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR
Curayla ilgili tanıtım faaliyetleri ile festivallere de katılan Arslan, Gölhisar'da bulunan "gladyatörler şehri" Kibyra Antik Kenti
'ne giderek ziyaretçilere cura çalıyor. Ardıç ağaçlarını atölyesinde işleyip, oyma işlemiyle süsleyen Arslan, bir curayı ortalama bir haftada tamamladığını anlattı. CURAYA ADANMIŞ BİR HAYAT
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı belgesine de sahip Arslan, "Unutulmaya yüz tutmuş bir kültür hazinemizi yaşatmak için mücadele ediyorum" dedi.