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Yalnız değiller

Gazipaşa Belediyesi, bu yıl başlattığı Evde Sağlık ve Evde Bakım hizmetleri ile vatandaşların gönlünü kazanıyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Yalnız değiller
Antalya Gazipaşa Belediyesi'nin Mayıs 2018 tarihinde başlattığı Evde Sağlık ve Evde Bakım hizmetleri vatandaştan tam not alıyor. Belediye Başkanı 'in talimatıyla kurulan her iki hizmet birimi, yardıma ve bakıma muhtaç yaşlı, kimsesiz ve hasta vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Yaklaşık 4 aylık sürede 86 vatandaşa Evde Sağlık Hizmeti veren Belediye personeli, 44 kişiye Evde Bakım Hizmeti, 57 hastaya da nakil hizmeti verdi.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, muhtarlar, vatandaşlardan alınan bilgilerle yardıma ve bakıma muhtaç kişilerin tespit edildiğini ifade eden Başkan Çelik, "Hastalarımızın kişisel bakımları, hastane nakilleri ve sağlık kontrolleri ile ev temizliği ve yemek gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımıza iyi gününüzde yanınızda olduğumuz gibi kötü gününüzde de yanınızda olacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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Yalnız değiller
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