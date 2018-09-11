Afrin şehidine vefa örneği

TSK'NIN Afrin
'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Ali Yılmaz
, kurumlar arası futbol
turnuvasında da unutulmadı. Şehidin babası Hilmi Yılmaz
'ın da çalıştığı Tarım
ve Orman İl Müdürlüğü futbol takımı, turnuva öncesinde sahaya kahraman şehidin fotoğrafı ve 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı yer alan tişörtleriyle çıktı. Devlet Hava Meydanları İl Müdürlüğü ile oynanan karşılaşma öncesi çalışma arkadaşlarının yaptığı vefa sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan şehit babası Hilmi Yılmaz, duygu dolu anlar yaşadı. DUYGU DOLU ANLAR
Yılmaz, yapılan vefalı davranış dolayısıyla arkadaşlarına teşekkür etti. Ispartalı Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz, 3 Şubat 2018'de şahadete ulaşmıştı.