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şehidine vefa örneği

Isparta, şehidi ’ı unutmadı. Kurumlar arası turnuvasında vefa örneği gösterildi

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Afrin şehidine vefa örneği
TSK'NIN 'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Ispartalı , kurumlar arası turnuvasında da unutulmadı. Şehidin babası 'ın da çalıştığı ve Orman İl Müdürlüğü futbol takımı, turnuva öncesinde sahaya kahraman şehidin fotoğrafı ve 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı yer alan tişörtleriyle çıktı. Devlet Hava Meydanları İl Müdürlüğü ile oynanan karşılaşma öncesi çalışma arkadaşlarının yaptığı vefa sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan şehit babası Hilmi Yılmaz, duygu dolu anlar yaşadı. DUYGU DOLU ANLAR
Yılmaz, yapılan vefalı davranış dolayısıyla arkadaşlarına teşekkür etti. Ispartalı Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz, 3 Şubat 2018'de şahadete ulaşmıştı.
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Afrin şehidine vefa örneği
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