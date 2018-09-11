Hasret bitiyor tren geliyor

ISPARTA
-İzmir
arasında sefer yapan Göller Bölgesi Ekspresi 11 yıl sonra yeniden hizmete giriyor. Isparta
'da bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
'ne (CİMER) İzmir Göller Ekspresi'nin ne zaman başlayacağını sormasıyla ortaya çıkan gelişme sevindirdi. Isparta-Denizli- Aydın-İzmir hattı 2019 Ocak'ta yolcu taşımacılığına açılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Isparta-Denizli-Aydın-İzmir (Basmane) demiryolu hattının 2019 yılı başında, yılbaşından hemen sonra yolcu taşımacılığına açılacağını açıkladı. Isparta-İzmir arası tren seferi günde 1 kez karşılıklı olarak yapılacak. İzmir treni Burdur
Garı'na girmeyecek. Burdur'dan bu hattı kullanmak isteyen yolcular 15 dakika mesafedeki Gümüşgün'e gidecek.