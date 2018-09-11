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Hasret bitiyor tren geliyor

’da 11 yıl sonra tren seferi başlıyor. İlk yolculuğun 2019 yılı ocak ayında gerçekleşmesi planlanıyor

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Hasret bitiyor tren geliyor
ISPARTA- arasında sefer yapan Göller Bölgesi Ekspresi 11 yıl sonra yeniden hizmete giriyor. 'da bir vatandaş, 'ne (CİMER) İzmir Göller Ekspresi'nin ne zaman başlayacağını sormasıyla ortaya çıkan gelişme sevindirdi. Isparta-Denizli- Aydın-İzmir hattı 2019 Ocak'ta yolcu taşımacılığına açılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Isparta-Denizli-Aydın-İzmir (Basmane) demiryolu hattının 2019 yılı başında, yılbaşından hemen sonra yolcu taşımacılığına açılacağını açıkladı. Isparta-İzmir arası tren seferi günde 1 kez karşılıklı olarak yapılacak. İzmir treni Garı'na girmeyecek. Burdur'dan bu hattı kullanmak isteyen yolcular 15 dakika mesafedeki Gümüşgün'e gidecek.
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Hasret bitiyor tren geliyor
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