Pırlanta gerdanlık

Türkiye'nin 'Kanal İstanbul'dan sonraki ikinci çılgın projesi olarak gösterilen, Boğaçayı Projesi'nde hummalı çalışmaları SABAH Akdeniz ekibi görüntüledi. İlk etabı 1 milyar lira bütçeli olan proje, Konyaaltı bölgesindeki taşkın riskini önleyecek, Konyaaltı Sahili'ni erozyon tehlikesinden kurtaracak ve kangren haline gelen taş ocakları sorununu tarihe gömeceAntalyalya'nın en çevreci projesi olan Boğaçayı Projesi'nde altyapı çalışmaları Akdeniz Bulvarı'ndaki köprünün diğer yakasına geçti. Su tutmaya başlanılan projedeki çalışmalar görenleri heyecanlandırıyor. Antalya'nın kaderini değiştirecek projelerden biri olan Boğaçayı Projesi'nde gözle görülür ilerleme kaydedilirken, iş makineleri geceli gündüzlü aralıksız çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, proje kapsamında bugüne kadar 44 kilometre fore kazık imal edildiğini söyledi. Türel, "Yapılan bu çalışmalar esnasında sahada 3 fore kazık makinası, 8 ekskavatör, 2 çakıcı, 14 kamyon ve 100'ün üzerinde personel görev yapıyor. Yapılan kazı çalışmalarıyla yaklaşık 130 dönümlük alanda 295 bin metreküp kazı çalışması yapıldı. Ayrıca bin 300 ton da demir kullandık" dedi. Kazı çalışmaları deniz seviyesinden -2,50 metre kotuna indirilen Boğaçayı şu anda mevcut yeraltı suyunun ortaya çıkardığı görüntü ile Antalyalı ve tüm turistlerin göz zevkine hizmet etmeye başladı.

ŞEHRE DEĞER KATACAK

TÜRKIYE'NIN

Kanal İstanbul'dan sonraki ikinci çılgın projesi olan Boğaçayı Projesi, Antalya'ya çok önemli marka değer sağlayacak. Proje ile büyük bir yat limanı ve içe doğru 40 kilometrelik yeni bir sahil oluşturulacak. İçerisinde yaşam merkezleri, halka açık rekreasyon ve aktivite alanları, yat limanı, restoranlar yer alacak. Proje 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Boğaçay nehri beslenme havzası içerisinde kalan 927 kilometrekarelik alanın tamamı ele alınarak, havza bütünü içerisindeki her türlü afet ve altyapı riskini çözüme kavuşturacak. Projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden taşkın ve sel riskinin de önüne geçilecek. Son 80 yılda 70 metresi kaybolan Konyaaltı sahilindeki erozyona da çözüm getirilecek.

ANTALYA'YA YENİ YAŞAM ALANI

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, proje içerisinde planlanan yaşam merkezleriyle şehrin cazibe merkezi yapılması hedeflendiğini söyledi. Türel, "Boğaçayı Projesi tamamlandığında Antalya pırlanta gerdanlığına kavuşmuş olacak" dedi. Türel, "Proje tamamlandığında Antalya yeni bir yaşam alanı kazanmış olacak. Projenin tamamlanması ile Boğaçayı ile sahil birleştirilerek deniz ticaret hacminin artmasına katkı sağlanacak" diye konuştu. Boğaçayı projesi tamamen bittiğinde ise halkın spor ve yürüyüş imkanı bulabileceği, günün yorgunluğunu ve stresini atabileceği bir dinlenme alanı, bir peyzaj projesi gün yüzüne çıkacak.