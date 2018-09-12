Yeni kalbim iki aile için atacak

Antalya
'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve Kurban Bayramı'nın birinci günü organları bağışlanan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır
'ın kalbinin nakledildiği Burak Zeybek
(24) bir haftalık yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise çıktı. Odasında dizüstü bilgisayarı ile işlerini takip eden Zeybek, "Kalbim Budanır ailesi içinde atıyor. Artık benim iki ailem var. Aleyna'nın hayat dolu yaşamını ben devam ettireceğim" dedi. GAMZE'Yİ SORMUŞTU
Burak Zeybek, SABAH muhabirine kendisini çok iyi hissettiğini söyledi ve hastaneden çıkar çıkmaz ilk işinin Aleyna'nın ailesini ziyaret etmek olduğunu söyledi. Zeybek'in en büyük moral destekçisi ise kız arkadaşı Gamze Daban. Zeybek'in nakilden sonra uyanır uyanmaz ilk sorduğu kişi olan Gamze ise Burak'ı hastanede yalnız bırakmıyor ve ona hastanede odasında moral veriyor. KALBİMDEKİ YERİ BAŞKA
Kız arkadaşı Gamze'nin kalbindeki yerinin başka olduğunu belirten Burak Zeybek, "Benim can yoldaşım o. Çünkü nakil için o beni çok teşvik etti. Ancak kalbim Aleyna ve ailesi için atacak" diye konuştu. Burak, işlerinin yoğun olması nedeniyle hastane odasına getirttiği dizüstü bilgisayarından çalışmalarını sürdürerek ne kadar sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor.