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Evlilik için ilk adım

ve Pelin Duruhan, iki yıllık birlikteliklerini nişanla taçlandırdı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Evlilik için ilk adım
Ressam Berk Arıkan ve bankacı Pelin Duruhan, 2 yıllık birlikteliklerini nişanla taçlandırdı. Evliliğe ilk adımı atan Arıkan ve Duruhan çiftinin nişan yüzüklerini Antalyalı işadamı Himmet Öcal taktı. Hotel'de kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı nişan töreninde genç çift mutlu tavırları ile dikkat çekti. Davetliler ile bolca hatıra fotoğrafı çektiren Berk ve Pelin, özel günde kendilerini yalnız bırakmayan aile büyüklerine ve yakınlarına teşekkür etti. SABAH Gazetesi Antalya Maatba Müdür Yardımcısı Kaya Arıkan'ın oğlu olan Berk Arıkan ve Pelin Duruhan'ın düğünlerini 2019 yazında yapmayı planladıkları öğrenildi.
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Evlilik için ilk adım
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