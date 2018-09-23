Evlilik için ilk adım

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Berk Arıkan ve bankacı Pelin Duruhan, 2 yıllık birlikteliklerini nişanla taçlandırdı. Evliliğe ilk adımı atan Arıkan ve Duruhan çiftinin nişan yüzüklerini Antalya
lı işadamı Himmet Öcal taktı. The Marmara
Hotel'de kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı nişan töreninde genç çift mutlu tavırları ile dikkat çekti. Davetliler ile bolca hatıra fotoğrafı çektiren Berk ve Pelin, özel günde kendilerini yalnız bırakmayan aile büyüklerine ve yakınlarına teşekkür etti. SABAH Gazetesi Antalya Maatba Müdür Yardımcısı Kaya Arıkan'ın oğlu olan Berk Arıkan ve Pelin Duruhan'ın düğünlerini 2019 yazında yapmayı planladıkları öğrenildi.