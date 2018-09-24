Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hakaret muhtara yakışmadı

Hakaret muhtara yakışmadı

’nın Alanya ilçesinde kendisine haksız ceza kesildiğini ileri süren muhtar sosyal medyadan polise hakaret yağdırdı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Hakaret muhtara yakışmadı
Antalya'NIN Alanya ilçesinde polis ekiplerinin kendisine haksız yere 4 bin TL ceza kestiğini iddia ederek, sosyal medyadan hakaret eden mahalle muhtarı .

GÖZALTINA ALINDI
Alanya'nın Karapınar Mahallesi'nde muhtar olan ve 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde bu kez Güllerpınarı Mahallesi'ne adaylığını ilan eden Kadir G. iddiaya göre kendisine ceza kesen trafik polislerine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret etti. Hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine ceza 4 bin TL kesildiğini söyleyerek sosyal medya hesabı üzerinden trafik polisleri hakkında ağır sözler sarf eden Kadir G. yaptığı paylaşımında 'Arkadaşlar, bugün polisler hastane kavşağında bana 4 bin TL ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız, yazıklar olsun. Doğuda geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberirsiniz alayınız' ifadelerini kullandı. Harekete geçen Alanya İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, muhtar Güneş'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan muhtarın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakaret muhtara yakışmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN