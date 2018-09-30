CHP’li Arı’ya vakıf cevabı

Antalya
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'den, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı
'nın Muratpaşa ilçesindeki 'narenciye' arazisinin bir vakfa devredildiği iddiaları üzerine ders gibi açıklama geldi. GERÇEK SAHİBİ VAKIF
Milletvekili Arı'nın, "Narenciye arazisinin sessiz sedasız bir vakfa devredildiği ve bunun doğru olması halinde Antalya
'ya büyük bir ihanet olacağı" yönündeki açıklamalarının basında yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'ndeki 203 bin 713 metrekare yüzölçümlü 447 ada 4 parsel sayılı 'narenciye' diye bilinen taşınmazın, arşiv ve tapu araştırmalarında, taşınmazın esas sahibi olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yönetilen Hamidiye Vakfı adına 7 Haziran 2018'de tescil edildiği belirtildi. DEVLETİN YÖNETİMİNDE
Taşınmazın şu anki kullanıcısı olan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM
) adına herhangi bir değişiklik yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulmuş olan ve bugün yöneticileri hayatta kalmayan vakıfları temsil ve idare etmekte ve bu vakıflar adına hizmetlerini sürdürmektedir. Bu tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini günümüzde de sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, kurucularının belirledikleri amaçlar doğrultusunda öğrencilere burs vermekte, muhtaç vatandaşlara aylık maaş ve gıda yardımı yapmakta, yurt içi ve yurt dışındaki vakıf eserleri onarımını gerçekleştirmektedir" denildi.