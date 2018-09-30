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Yüzüğün uzun ince yolculuğu

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Yüzüğün uzun ince yolculuğu
Antalya'nın? Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumculuk atölyesinde 15 kişilik ekip, özel tasarım , bilezik, kolye siparişlerini gerçeğe dönüştürüyor. 'Sade', 'mıhlama' ve 'cila' olmak üzere 3 bölümden oluşan atölyede, basit bir yüzük 1-3 günde tamamlanabiliyor.

ÜÇ AŞAMALI ÜRETİM SÜRECİ
Yaklaşık 2 bin dereceye kadar ısıtılan altının ilk şekli verilen sade bölümünün ardından taş takım işlemine geçiliyor. Yüzüğe taşların takıldığı mıhlama bölümünde çalışan 25 yıllık mıhlama ustası Erdem Vural (37) "Biz bu işi Ermeni ustalarımızdan öğrendik" dedi. Usta eller taşları yuvalarına oturttuktan sonra son aşama olan 'cila'ya gönderiliyor.
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Yüzüğün uzun ince yolculuğu
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