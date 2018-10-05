Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Atasoy’un favori filmi

Atasoy’un favori filmi

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Atasoy’un favori filmi
ULUSLARARASI Antalya Film Festivali'nin iddialı yarışma filmlerinden Göç Mevsimi'nin yönetmeni Cristina Gallego ve görüntü yönetmeni olan kardeşi David Gallego sinemaseverlerle buluştu.

RUHANİ GANGSTER
Filmi 'ruhani bir gangster hikayesi' olarak niteleyen Gallego, filmde yerel bölge insanları ve profesyonel oyuncuların birlikte çalıştığı belirterek "Bir oyuncu koçu 2 ay bölge halkıyla birlikte çalıştılar. Yerel bölge insanı da oyunculara bölgede nasıl davranmaları gerektiğini, çanta yapmayı öğretti" ifadelerini kullandı. Uluslararası 'nin önceki dönem jüri üyesi ünlü oyuncu Sevin Fadik Atasoy da film sonu söyleşiye katılanlar arasında yer aldı. Atasoy, filmin festivaldeki favori filmi olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atasoy’un favori filmi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN