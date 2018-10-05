Atasoy’un favori filmi

ULUSLARARASI Antalya
Film Festivali'nin iddialı yarışma filmlerinden Göç Mevsimi'nin yönetmeni Cristina Gallego ve görüntü yönetmeni olan kardeşi David Gallego sinemaseverlerle buluştu. RUHANİ GANGSTER
Filmi 'ruhani bir gangster hikayesi' olarak niteleyen Gallego, filmde yerel bölge insanları ve profesyonel oyuncuların birlikte çalıştığı belirterek "Bir oyuncu koçu 2 ay bölge halkıyla birlikte çalıştılar. Yerel bölge insanı da oyunculara bölgede nasıl davranmaları gerektiğini, çanta yapmayı öğretti" ifadelerini kullandı. Uluslararası Antalya Film Festivali
'nin önceki dönem jüri üyesi ünlü oyuncu Sevin Fadik Atasoy da film sonu söyleşiye katılanlar arasında yer aldı. Atasoy, filmin festivaldeki favori filmi olduğunu söyledi.