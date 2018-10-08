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Yüz nakilli Uğur ölümden döndü

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018
Yüz nakilli Uğur ölümden döndü
'nin ilk yüz naklini olan , epilepsi krizi sonucu düşmesi nedeniyle başını beton zemine çarparak ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. ve ekibi tarafından 21 Ocak 2012 tarihinde yüz nakli yapılan Uğur Acar ölümden döndü. 'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Acar, izin gününde okey oynamak için Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir kıraathaneye gitti.

OKEY OYNARKEN KRİZ TUTTU
Arkadaşlarıyla okey oynarken kriz geçiren ve sandalyeden düşüp başını betona çarpan Acar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar'ın başına 4 dikiş atılırken gözetim altına alındı. Hastane görevlileri Acar'a yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'a da bilgi verdi. Özkan, "Gerekli müdahaleler yapılmış. Durumunu takip ediyoruz"dedi.
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Yüz nakilli Uğur ölümden döndü
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