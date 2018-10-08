Yüz nakilli Uğur ölümden döndü

Türkiye
'nin
ilk yüz naklini olan Uğur Acar
, epilepsi
krizi sonucu düşmesi
nedeniyle başını
beton zemine çarparak
ağır yaralandı. Akdeniz
Üniversitesi (AÜ)
Hastanesi'nde Prof.
Dr. Ömer Özkan
ve
ekibi tarafından 21 Ocak 2012 tarihinde
yüz nakli yapılan Uğur Acar
ölümden döndü. Akdeniz Üniversitesi
'nde
güvenlik görevlisi olarak
çalışan Acar, izin gününde okey
oynamak için Kepez ilçesi Kültür
Mahallesi'nde bir kıraathaneye gitti. OKEY OYNARKEN KRİZ TUTTU
Arkadaşlarıyla okey oynarken kriz geçiren ve sandalyeden düşüp başını betona çarpan Acar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar'ın başına 4 dikiş atılırken gözetim altına alındı. Hastane görevlileri Acar'a yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'a da bilgi verdi. Özkan, "Gerekli müdahaleler yapılmış. Durumunu takip ediyoruz"dedi.