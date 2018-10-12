Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Denizden döviz çıkıyor

Denizden döviz çıkıyor

DTO Müdürü Koşu, bir dalışın 1 gecelik konaklama ile aynı fiyat olduğunu belirterek “Turizm gelirinin yüzde 20’si denizden çıkıyor” dedi

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Denizden döviz çıkıyor
DENİZ Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Müdürü , turizmde katma değerin öneminin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, "Unutulmamalıdır ki, bir dalış için ödenen para nerdeyse bir gece konaklama için ödenen para ile hemen hemen ayn��" dedi. Dalış nin deniz turizmi sektörünün vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Koşu, sadece 'da her yıl 4 milyon insanın tatilini dalış odaklı yaptığını söyledi.

ANTALYA GİBİSİ YOK
AVRUPALI turistin Maldivler, Pasifikler, Meksika, İspanya sahilleri, Mısır gibi yerleri çok tercih ettiğini belirten Koşu, "Ama ülkemiz ve özellikle dalış turizminde çok büyük bir alt yapıya sahip. Ulaşım, konaklama ve turizm alt yapımız üst seviyede. Batıklarımız, mağaralarımız, çok özel fauna ve floramız var. Antalya'nın yıllık turizm gelirinin yaklaşık yüzde 20'si deniz turizminden kazanılıyor. Marinalar, kruvaziyer turizmi, su sporları, dalış turizmi, mavi yolculuk, yatlar, günü birlik tur tekneleri tahmin edilenin çok üzerinde katma değer kazandırıyor" diye konuştu. Cüneyt Koşu, dalış turizminde ilgiyi artırmak adına DTO si olarak yeni sualtı müzelerinin kazandırıldığına dikkat çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizden döviz çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN