Denizden döviz çıkıyor

DENİZ Ticaret Odası (DTO) Antalya
Şube Müdürü Cüneyt Koşu
, turizmde katma değerin öneminin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, "Unutulmamalıdır ki, bir dalış için ödenen para nerdeyse bir gece konaklama için ödenen para ile hemen hemen ayn��" dedi. Dalış turizmi
nin deniz turizmi sektörünün vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Koşu, sadece Almanya
'da her yıl 4 milyon insanın tatilini dalış odaklı yaptığını söyledi. ANTALYA GİBİSİ YOK
AVRUPALI turistin Maldivler, Pasifikler, Meksika, İspanya sahilleri, Mısır gibi yerleri çok tercih ettiğini belirten Koşu, "Ama ülkemiz ve özellikle Antalya
dalış turizminde çok büyük bir alt yapıya sahip. Ulaşım, konaklama ve turizm alt yapımız üst seviyede. Batıklarımız, mağaralarımız, çok özel fauna ve floramız var. Antalya'nın yıllık turizm gelirinin yaklaşık yüzde 20'si deniz turizminden kazanılıyor. Marinalar, kruvaziyer turizmi, su sporları, dalış turizmi, mavi yolculuk, yatlar, günü birlik tur tekneleri tahmin edilenin çok üzerinde katma değer kazandırıyor" diye konuştu. Cüneyt Koşu, dalış turizminde ilgiyi artırmak adına DTO Antalya Şube
si olarak yeni sualtı müzelerinin kazandırıldığına dikkat çekti.