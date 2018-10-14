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Çalkaya’da sona yaklaşılıyor

’nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi’nde 12 binden fazla kişiyi ilgilendiren imar sorununu Başkan Ankara’ya taşıdı

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Çalkaya’da sona yaklaşılıyor
AntalyaNTALYA'NIN Aksu ilçesinde 30 yıldır adeta kangrene dönüşen ve 12 binden fazla mülkiyet sahibini ilgilendiren Çalkaya'nın imar sorununun çözülmesinde kritik süreç aşıldı. ve Gelişim Alanı ilan edilen Çalkaya bölgesi ile ilgili imar planlarının onaylanması sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığındaki heyeti, Ankara'ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'yi ziyaret etti.

KANUN GEREKİYOR
Başkan Türel, Çalkaya'nın mülkiyet problemlerinin çözülmesi konusunda gösterdiği desteklerden dolayı halef-selef Çevre ve Şehircilik Bakanları Murat Kurum ve Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti. Türel'e, ziyaretlerinde AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekilleri , İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Atay Uslu ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de eşlik etti. Bugüne kadar Bakanlar Kurulu da dahil olmak üzere mülkiyet sorununun çözümü için pek çok adım atılan Çalkaya'ya yönelik bir kanun çalışması gerektiğini belirten Antalya heyeti, Ankara temaslarında bu kanun için de destek istedi.

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Çalkaya’da sona yaklaşılıyor
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