Çalkaya’da sona yaklaşılıyor

KANUN GEREKİYOR
Başkan Türel, Çalkaya'nın mülkiyet problemlerinin çözülmesi konusunda gösterdiği desteklerden dolayı halef-selef Çevre ve Şehircilik Bakanları Murat Kurum ve Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti. Türel'e, ziyaretlerinde AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Atay Uslu ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de eşlik etti. Bugüne kadar Bakanlar Kurulu da dahil olmak üzere mülkiyet sorununun çözümü için pek çok adım atılan Çalkaya'ya yönelik bir kanun çalışması gerektiğini belirten Antalya heyeti, Ankara temaslarında bu kanun için de destek istedi.