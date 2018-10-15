Biyonik kulakla hayatı değişti

Antalya
'DA yaşayan Hürü Alkan, 7 yaşında geçirdiği kabakulak hastalığı ile işitme yetisini kaybetti. Zor günler geçiren Alkan'a Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biyonik kulak
takıldı. Kendini soyutladığı hayata tekrar tutunan 20 yaşındaki Alkan iş sahibi oldu ve yuva kurdu. HAYATA KÜSMÜŞTÜ
Hürü Alkan, henüz 7 yaşındayken geçirdiği ağır kabakulak hastalığı ile her iki kulağında da işitme kaybı yaşadı. Alkan, psikolojisinin bozulduğunu ve kendini her şeyden soyutladığını söyledi. 3 yıl hiç duymayan Alkan, "Tek dostum bilgisayardı. Babam eve geldiğinde zili duymadığım için şalteri indirip elektriği kesiyordu, biri geldiğini öyle anlıyordum" dedi. 13 yaşında Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği operasyon ile 'Koklear implant' yöntemiyle biyonik kulak takılan Alkan ameliyattan 1 ay sonra duymaya başladı. Yeniden duymasını sağlayan Prof. Dr. Mustafa Deniz Yılmaz
ve Uzman Odyolog Nurdan Aygener Yeşilyurt'un kahramanı olduğunu ifade eden Alkan, "Hocalarım beni tekrardan hayata bağladı" dedi. ADETA YENİDEN DOĞDU
Şimdi 20 yaşında olan Alkan, yaşadığı zor süreçlerden sonra kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Hayatında birçok şey değişen Alkan iş hayatına atıldı. Ehliyet alıp araç kullanmaya başlayan Alkan, 1 yıl önce evlendi ve şimdi bebek bekliyor. Prof. Dr. Mustafa Deniz Yılmaz, "Hürü, ilk hastalarımızdan. Hayatındaki bu değişim bizleri de çok mutlu etti" diye konuştu.