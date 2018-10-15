Sağlık hiçe sayıldı

Antalya
'da CHP
'li Muratpaşa Belediyesi, çöp konteynırlarını aile sağlığı merkezinin girişine koyarak bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarıyor. Tahıl Pazarı Mahallesi'nde 457 sokak üzerinde bulunan Kilit 2 İş Hanı'nın girişine koyulan çöp konteynırları hem esnafı canından bezdirdi hem de iş hanı içerisinde bulunan 12 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Aile Sağlığı Merkezini tehdit altına aldı. HASTALIĞA DAVETİYE
Eskiden taksi durağı olarak kullanılan yere yaklaşık 10 gün önce çöp konteynırları yerleştirilirken, vatandaşlar konteynırların koku yayarak, sineklere yuva olduğunu belirtti. Sağlık merkezi
nin kan alma ünitesi çöp konteynırlarına bakarken, sinek ve kokudan dolayı pencere açılamıyor. Tedavi için sağlık merkezine gelen vatandaşlar çöp konteynırlarından rahatsız olurken, özellikle çocuk hastalar ve astım hastalarının enfeksiyon kapma riskinden dolayı rahatsız olduklarını belirtiyor. ESNAF DA İSYAN ETTİ
Manzara karşısında iş merkezi esnafı da isyan etti. Konteynırların kaldırılması isin Muratpaşa Belediyesi'ne ait Turunç Masa'ya dilekçe yazdıklarını, defalarca aradıklarını ve imza topladıklarını söyleyen esnaf cevap olarak 'Koyacak alternatif yerimiz yok' sözleriyle karşılaştı. 15 yıldır iş merkezinde esnaflık yapan Murat Meraklan, "Yaşanan manzara karşısında utanıyoruz. Turistler
yoldan geçerken gördükleri rezilliği fotoğraflıyor ve yollarını değiştiriyor" diye konuştu.