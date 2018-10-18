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Doktor adayları giydi

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Doktor adayları beyaz önlük giydi
(AÜ) birinci sınıf öğrencileri düzenlen törenle '' giyerek hekimlik yolunda ilk adımların attı. Atatürk Konferans Salonu'ndaki törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Tabip Odası Başkan Vekili Dr. Aydan İzgi, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Rektör Ünal, hekimliğin tarihin ilk dönemlerinden itibaren kutsal bir meslek olarak görüldüğünü söyledi.
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Doktor adayları beyaz önlük giydi
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