Doktor adayları beyaz önlük giydi

Akdeniz Üniversitesi
(AÜ) Tıp Fakültesi
birinci sınıf öğrencileri düzenlen törenle 'beyaz önlük
' giyerek hekimlik yolunda ilk adımların attı. Atatürk Konferans Salonu'ndaki törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Tabip Odası Başkan Vekili Dr. Aydan İzgi, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Rektör Ünal, hekimliğin tarihin ilk dönemlerinden itibaren kutsal bir meslek olarak görüldüğünü söyledi.