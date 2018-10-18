Esnaftan tam destek

Antalya lya?Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet Çin'in Guangzhou kentinde 124. Canton Uluslararası İthalat ve İhracat Ürünleri Fuarı 'na katıldı. ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet dünyanın en büyük fuarından biri olan Canton Uluslararası İthalat ve İhracat Ürünleri Fuarı'nda son teknolojik gelişmeleri ve ürün bazlı değişimleri inceledi. Antalya 'daHalk Pazarı ve Festival Çarşısı esnafı Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi ile Doğu Garajı'na geri dönüyor. Büyükşehir Belediyesi ile esnaf arasında yerleşim planı ve diğer tüm konularda tam bir mutabakat sağlandı. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde çarşı kültürünü yaşatacak esnafın hangi kata düşeceği ve hangi dükkana sahip olacağı kura ile belirlenecek.

PAZAR YAŞAMALI

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuyla ilgili Halk Pazarı ve Festival Çarşısı esnafıyla yerleşim planıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı yaptı. Esnafı geçici bir süre için Meydan'a taşıdıklarını belirten Başkan Türel, "Proje bizden sonra 5 yıl kesintiye uğradı. Hiç bir şey de yapılamadı" dedi. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde de belirli bir meslek sınıflandırılması ile dükkanların dağıtılacağını ifade eden Türel, "Halk pazarı kültürümüzün bir parçası olarak yaşamak zorunda. Teknik ve bilimsel çalışmalar neticesinde bir planlama yaptık" ifadelerini kullandı.?



KİRALAR UYGUN

HIÇBIR esnafı diğerinden ayırt etmediklerini vurgulayan Türel, "Önce kat kurası çekeceğiz. Her dükkânın kira bedeli eşit olmaz. Ama gözünüzü korkutacak kira bedelleri olmayacak. 15 gün içinde kat kuraları çekilecek. Ardından 15 gün daha süre tanıyacağız. Belki birleşmeler olabilir. Söz de karar da milletin. Yürü başkan diyorsanız yürür yola devam ederiz" diye konuştu. Toplantı sonunda halk pazarı ve festival çarşısı esnafı önerilen plana tam bir mutabakat ile destek verdi.?ANTGİAD üyesi işadamları fuarda ikili iş görüşmeleri yaptı.